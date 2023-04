Un uovo di Pasqua per sostenere il teatro Guardastelle

In poche settimane esaurite le uova di Pasqua dell’associazione, il ricavato sosterrà le attività artistiche, ludiche e ricreative della realtà acese

Un uovo di Pasqua per sostenere il teatro firmato Guardastelle: è l’iniziativa di autofinanziamento che l’associazione ha messo in campo per continuare a diffondere la sua mission attraverso le proprie attività.

Le uova, a dimostrazione del calore e dell’affetto del territorio nei confronti di Guardastelle, si sono esaurite in poche settimane. “Vorrei – dichiara il presidente dell’associazione, Paolo Filippini – esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che ci sostengono, che credono in noi e nel nostro progetto. Grazie ad ogni singolo uovo acquistato da voi possiamo continuare a portare la bellezza del teatro in tutti i cuori che sono disposti ad accoglierla. Grazie del dolce pensiero che avete nei nostri confronti”.

Grazie alla somma raggiunta sarà infatti possibile mantenere in vita l’associazione Guardastelle, che in questo modo potrà continuare a perpetrare la sua mission culturale ed educativa: quella di far comprendere la bellezza della diversità e della collaborazione attraverso il teatro.

Nello specifico, attraverso i corsi di teatro dedicati a ragazzi e bambini e gli eventi e spettacoli per grandi e piccini che portano emozioni e gioie allo spettatore che ammira la forza di una comunità teatrale inclusiva e piena di amore e passione.