Un’albero d’oro in tessere di mosaico per festeggiare il Natale a Monreale

Sono 1.172 le tessere di mosaico che rivestono l’albero d’oro realizzato dal Comune di Monreale in piazza Guglielmo II per questo Natale. Il numero delle tessere richiama volutamente l’anno di fondazione del Duomo di Monreale, al quale l’opera è ispirata.

L’idea dell’assessore ai Beni Culturali, Letizia Sardisco, condivisa con il sindaco Alberto Arcidiacono e la giunta che l’ha commissionata al professore Renato Messina, è stata quella di realizzare un albero in mosaico tutto d’oro, proprio come la Cattedrale.

“Renato Messina – ha detto l’assessore Sardisco – non ha perso tempo e ha regalato alla nostra cittadina il suo progetto, realizzando e tinteggiando, personalmente, ogni tessera ed anche la stella, per poi accendere una luce dentro che, passando attraverso le piastrelle affastellate sulla struttura, produce una miriade di raggi luminosi. Una corazza di oro resistente e incorruttibile, con un cuore di luce, rassicurante ed accogliente. Forza e calore. Un simbolo di buon auspicio, un invito alla comunità a resistere e a superare un periodo storico difficile, per tutti. Un’idea che diventa una sfida, che esprime un messaggio di positività. Un’opera che vuole essere in pace con l’ambiente circostante, senza creare fratture e contrasti con i monumenti dal valore inestimabile che la circondano”.

All’ inaugurazione erano presenti l’arcivescovo Gualtiero Insacchi, il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Letizia Sardisco, Giuseppe Di Verde e Luigi D’Eliseo e tanti cittadini e rappresentanti delle associazioni. “Questo albero – ha dichiarato don Nicola Gaglio parroco della Cattedrale – ha una relazione con il Duomo ed è una relazione con la città del mosaico”. “Rappresenta – ha concluso il sindaco – la voglia di unirci per fare qualcosa di veramente grande per la nostra Monreale. La nostra forza è quello di stare insieme per un periodo migliore grazie a tutti per questo grande lavoro”.