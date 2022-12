Unicredit apre una nuova filiale a Catania in viale Rapisardi

CATANIA – Continua l’investimento di Unicredit in Sicilia e in particolare a Catania, dove i vertici dell’istituto hanno inaugurato la nuova filiale di Viale Mario Rapisardi 399. Un team di otto bancari guidato dal direttore Giovanni Minardi opereranno nella consulenza specializzata in investimenti e finanziamenti a privati e imprese, seguendo i clienti anche nelle transazioni più complesse. Rapisardi è l’unica agenzia di Catania dotata di un’area self con quattro Atm in cui è possibile effettuare, 24 ore su 24, tutte le operazioni una volta indifferibili se non a scapito di lunghe file alla cassa. Allo stesso modo garantisce ai correntisti un servizio di cassa interno che mantiene il rapporto personale tra bancario e correntista.

“Abbiamo fatto un grosso investimento per servire i nostri clienti aprendo una filiale all’avanguardia che rispecchia a pieno il nostro modello di business – ha spiegato il regional manager Unicredit Salvatore Malandrino -, crediamo in una strategia che vada da un lato incontro a una forte accelerazione nella digitalizzazione e contemporaneamente rispetti il ‘luogo fisico’, il modello di filiale in cui le persone possono interagire con un bancario per fruire di servizi e consulenza. Questo è il futuro. Crediamo in Catania e nel mercato siciliano. Unicredit sta agendo a livello nazionale per rinnovare tutta la rete delle filiali e in questa regione, già nel 2022, ha realizzato 13 ristrutturazioni complete e 48 cambi di layout”.

Rapisardi ha già sei mila correntisti. “La nostra filiale, oggi in una sede totalmente nuova, è diventata più strutturata con una squadra di otto persone in grado di prestare consulenza per finanziamenti e investimenti. Unicredit vuole essere presente sul territorio catanese e regionale e lo sta evidenziando con questo investimento. Un intervento con cui potremo sicuramente implementare il mercato”. Prima del taglio del nastro, la nuova filiale di via Mario Rapisardi 399 è stata benedetta dall’Arcivescovo Luigi Renna, alla presenza anche dell’advisory board territoriale Sicilia Unicredit Nico Torrisi, del direttore Giovanni Minardi e del delegato del commissario del Comune Biagio Bisignani.