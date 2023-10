Università di Messina, laurea honoris causa all’astronauta Parmitano

Luca Parmitano riceverà una laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo e Aereo all’Università di Messina.

Luca Parmitano, astronauta siciliano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), riceverà una laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo e Aereo all’Università di Messina. Il cerimonia andrà in scena il 16 ottobre nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’ateneo. Si tratta di un tributo alle competenze di Parmitano relative al campo aerospaziale e alla sua dedizione nello studio e nella sperimentazione scientifica oltre i confini terrestri. L’uomo ha infatti esplorato il mondo dello spazio extra-atmosferico. Parmitano terrà una lectio magistralis dal titolo Human Space Transportation and Logistics: present and future (Trasporto e Logistica Umana nello Spazio: presente e futuro). La Laudatio sarà affidata al Prof. Adele Marino, associato di Diritto della Navigazione. Il lavoro del siculo e le sue sperimentazioni in condizioni ambientali estreme attestano la sua competenza tecnico-scientifica in campi diversi (dall’aeronautica al diritto, passando alla geologia fino all’ingegneria).