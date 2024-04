Uomo si presenta nudo in Tribunale per la scomparsa del suo gatto

A Dublino un uomo si è presentato nudo in Tribunale in quanto nel momento in cui è stato arrestato era scomparso il suo gatto.

A Dublino un uomo si è presentato nudo in Tribunale in quanto nel momento in cui è stato arrestato era scomparso il suo gatto. “Per favore, devo trovare il mio animale. Sono perso senza di lui, e lui è perso senza di me” ha detto in aula. I fatti sono avvenuti domenica davanti al giudice Marie Quirke. Si parla del 51enne Joseph Davis che è accusato di non aver fornito i suoi documenti dopo un incidente verificatosi due giorni prima a Dunsink Drive a Finglas, in Irlanda. La notizia è stata approfondita da quotidiano irlandese The Irish Time.

Lo sviluppo della vicenda

Il giudice ha tenuto in custodia il soggetto con una cauzione di 200 euro. La polizia deve invece comprendere cosa sia accaduto col gatto. Davis ha rifiutato pure di avere un legale insultando chi si era offerto. Al magistrato l’uomo ha specificato che il mezzo coinvolto nel presunto crimine era prestato ribadendo che fosse stressato poiché non sapeva dove fosse il suo amato animale, un vero e proprio supporto emotivo. Quirke ha permesso le cure mediche immediate promettendo che avrebbero fatto qualsiasi cosa per ritrovare il suo gatto. In programma un’altra udienza nei prossimi giorni.