Usa, sparatoria nei pressi di una scuola nel North Carolina: due morti

In Usa due ragazzi di 16 anni sono rimasti uccisi e uno ferito in una sparatoria avvenuta nei pressi di una scuola media di Durham, in North Carolina. A riferire quanto era avvenuto è stato il ragazzo ferito, trasportato in ospedale dai genitori prima dell’arrivo della polizia. Gli agenti hanno ritrovato i corpi delle vittime stamattina all’alba. Il giovane ferito non è in pericolo di vita.