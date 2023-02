Uscirà nei prossimi giorni il nuovo bando di Messinaservizi: previste 100 assunzioni

Si cerca di coprire le carenze di organico, soprattutto in settori come la cura del verde che ha messo in difficoltà la società partecipata

Sarà avviato a breve il nuovo concorso di Messinaservizi, la società partecipata del Comune di Messina, che gestisce i servizi di pulizia, igiene e decoro della città, che inserirà in organico 100 nuove risorse nel 2023.

Bando atteso per i prossimi giorni

La società Messinaservizi Bene Comune si prepara ad indire un maxi-concorso per assumere nuovi dipendenti nel corso del 2023, che consentirà di coprire le carenze di organico, soprattutto in settori come la cura del verde, che hanno portato la società di gestione dei servizi ambientali della città di Messina a ricorrere a lavoratori di aziende esterne. La nuova selezione in programma segue la procedura di interpello, pubblicata ad agosto 2022, per il reclutamento di nuovi operatori tra gli iscritti agli elenchi comunali di mobilità regionale. Tramite la stessa, l’azienda del Comune effettuerà circa una decina di assunzioni, mentre tutti gli altri posti di lavoro da coprire in Messinaservizi saranno messi a concorso con il nuovo bando, atteso per i prossimi giorni.

Cento posti messi a disposizione

In totale, gli inserimenti previsti coinvolgeranno circa 100 risorse. Di queste, circa 70 saranno assunte in apprendistato e dovranno pertanto avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per gli altri candidati, invece, è richiesta un’età massima di 40 anni. La gestione della procedura di concorso è stata affidata alla società di ricerca di personale Selexi di Milano, che definirà prove e modalità di selezione del nuovo bando.