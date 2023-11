Vandalizzato ad Halloween il “monumento dell’emigrante”

Il monumento raffigura una donna che allatta ed è stato eretto in memoria delle tante famiglie siciliane emigrate all'estero negli scorsi anni.

Brutto atto di inciviltà perpetrato da ignoti ad Halloween nell’Isola delle Femmine. La scultura “monumento dell’emigrante” di Rosario Vullo, realizzata nel contesto di un gemellaggio tra Isola delle Femmine e Pittsburg è stata danneggiata. Il monumento raffigura una donna che allatta ed è stato eretto in memoria delle tante famiglie siciliane emigrate all’estero negli scorsi anni per cercare altrove una fortuna che in Sicilia non avevano trovato.