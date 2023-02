Ventitré figure ricercate con concorso pubblico all’Asp di Trapani

La domanda deve essere compilata e inviata in modalità telematica, utilizzando la piattaforma dell’Asp di Trapani e seguendo le istruzioni

È stato recentemente indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 23 posti a tempo indeterminato della dirigenza professionale e del comparto tecnico dell’Asp di Trapani. Il termine per inviare la propria candidatura è il 2 marzo 2023.

Figure ricercate

Nello specifico, sono 7 le figure ricercate per la dirigenza professionale: 2 ingegneri meccanici, 2 ingegneri elettrici, 2 ingegneri civili e 1 ingegnere per la sicurezza. Relativamente al comparto tecnico sono, invece, 16 i posti vacanti: architetto, ingegnere meccanico, ingegnere informatico, ingegnere clinico, programmatore, perito industriale, geometra, statistico, perito informatico.

Requisiti di ammissione

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre essere in possesso di requisiti specifici per ciascun profilo, come laurea o diploma, iscrizione all’albo professionale e abilitazione all’esercizio della professione.

Domanda di ammissione

La domanda deve essere compilata e inviata in modalità telematica, utilizzando la piattaforma dell’Asp di Trapani e seguendo le istruzioni. È necessario, infatti, registrarsi, inserire i propri dati e la documentazione richiesta.

Prove d’esami

Per tutti i profili ricercati il concorso consta di una prova scritta, una orale e una pratica. L’esame scritto sarà una relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso. Quella pratica sarà l’impostazione di un elaborato progettuale o un parere scritto su un progetto o un impianto. E infine, la prova orale, sarà un colloquio sulle materie delle prove scritte e servirà ad accertare la conoscenza della lingua inglese.