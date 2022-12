Vertenza Almaviva, Albano: “Faremo il possibile per tutelare lavoratori di Palermo e Catania”

L'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano assicura l'appoggio del Governo regionale per risolvere la vertenza Almaviva.

“Faremo tutto quanto è in nostro potere per tutelare i lavoratori di Almaviva delle sedi di Palermo e Catania“.

Lo ha assicurato l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, al termine del tavolo che si è svolto oggi nella sede dell’assessorato al Lavoro. Presenti alla riunione il Governo regionale e i rappresentanti sindacali dei lavoratori del call center.

“Evitare che ci siano centinaia di esuberi”

“Chiederemo la collaborazione del Governo nazionale – ha aggiunto l’assessore – per trovare una soluzione sostenibile e a lungo termine, e ci confronteremo con i vertici dell’azienda chiedendo di mettere in campo un piano industriale che consenta di superare questa nuova crisi dovuta alla scadenza delle commesse.

“Dobbiamo evitare che ci siano centinaia di esuberi“, ha concluso Albano.

In settimana incontro Tamajo-Urso

Sempre oggi l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha garantito massima disponibilità a collaborare al fine di risolvere la vertenza. In settimana l’assessore si confronterà con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per programmare un incontro a Roma.