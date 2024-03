VIDEO | “Cruda o cotta?”, le due tipologie di cocaina vendute a Caltanissetta: 8 arresti

Tramite la semplice indicazione dello stato della sostanza, gli acquirenti suggerivano ai pusher la varietà di droga da confezionare.

La polizia ha eseguito otto misure cautelari personali, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico di otto indagati che spacciavano cocaina a Caltanissetta.

Agli indagati, sette uomini e una donna, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziati di aver fatto parte di un’associazione per delinquere che aveva come fine il traffico di sostanze stupefacenti.

Lo spaccio di cocaina a Caltanissetta

La vendita anche ai minorenni

Le indagini, iniziate nel 2022, hanno permesso di individuare gli arrestati, i quali si sarebbero occupati di rifornire di sostanza stupefacente. La sostanza, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana, era venduta a decine di acquirenti, molti dei quali ancora minorenni. La droga era consegnata al domicilio dell’acquirente o ceduta presso l’abitazione degli indagati.

“Cruda o cotta?”

In particolare, la cocaina sarebbe stata ceduta pronta per essere consumata come crack (cotta) o per essere sniffata (cruda). Molto spesso, infatti, la richiesta di consegna di stupefacente sarebbe stata formulata dagli acquirenti tramite la semplice indicazione dello stato della sostanza “cruda o cotta”, per far intendere la tipologia di droga da confezionare. L’uso di cocaina è già particolarmente pericoloso, ma quando viene assunta nelle forme del crack può essere letale o recare danni permanenti.

Le piazze di spaccio e il canale di rifornimento di cocaina a Caltanissetta

In più occasioni la Squadra Mobile ha operato arresti e sequestri al fine di reprimere le numerosissime cessioni di cocaina a Caltanissetta registrate dalle telecamere della Polizia di Stato posizionate nei luoghi divenuti delle vere e proprie piazze di spaccio.

Sono stati, inoltre, segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo diversi assuntori che ad oggi stanno seguendo un percorso di recupero presso il Servizio Dipendenze. Grazie all’attività d’indagine gli investigatori hanno individuato il presunto canale di rifornimento di cocaina a Caltanissetta presso la città di Palermo.

Al termine dell’attività investigativa, la Procura di Caltanissetta ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della misura cautelare nei confronti degli indagati.