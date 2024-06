VIDEO | Maltempo e alluvioni senza sosta, crolla ponte ferroviario negli Usa

Disagi e paura nel Midwest per l'ondata di maltempo che ha colpito diversi Stati Usa.

A causa del maltempo e delle continue alluvioni crolla un ponte ferroviario: è successo a North Sioux City, lungo la linea che connette il South Dakota all’Iowa, negli Stati Uniti.

L’episodio è avvenuto nello scorso fine settimana – proprio in concomitanza con l’arrivo del grande caldo estivo in Italia – e da giorni i video di quanto accaduto stanno facendo il giro del mondo.

Alluvioni e maltempo, crolla ponte ferroviario negli Stati Uniti

Tra giovedì 20 e domenica 23 giugno, tutto il Midwest degli Stati Uniti è stato colpito da una serie di inondazioni e alluvioni. Nel giro di pochi giorni, sarebbero caduti più di 46 centimetri di acqua solo a Sioux Falls, nel South Dakota. Tanti i danni segnalati: la diga di Rapidan, vicino a Mankato, nello Stato del Minnesota, è parzialmente crollata; così come è crollato il ponte di Sioux Falls.

Stato di emergenza

L’emergenza maltempo sta devastando il Midwest. Diverse le persone evacuate e numerosi i danni riportati. Molte persone, in questo momento, si trovano senza una casa sicura in cui vivere e ripararsi. La governatrice dell’Iowa – tra gli altri – ha convocato le autorità competenti per rispondere al terribile fenomeno meteorologico.

“I funzionari di Rock Rapids stanno lavorando per individuare le esigenze abitative a breve e lungo termine. Il 75% delle case e 24 aziende, più la fiera della contea, sono stati colpiti dal maltempo. Sono colpita dall’azione dei leader locali e dal grande cuore di questa piccola città. Supereremo tutto questo insieme”, si legge in un post su Facebook.

