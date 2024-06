VIDEO | Papà Mattia fa gol, lui lo riconosce ed esulta: la gioia del piccolo Zaccagni

E' diventata subito virale l'esultanza del piccolo Thiago Zaccagni dopo aver visto sullo smartphone il gol decisivo del padre

Il suo gol allo scadere ha portato l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2024, mandando in estasi tutto i lpopolo azzurro. Una grandissima emozione per Mattia Zaccagni che incredulo ha poi dichiarato di aver pensato solo a tirare.

Il figlioletto esulta da casa: il video è virale

Da casa lo stavano seguendo la moglie, Chiara Nasti, che non lo ha potuto accompagnare in quanto incinta e vicinissima al giorno del parto, e altri familiari. Il primo figlio della coppia, Thiago, era già a letto ma l’indomani mattina è stata proprio la mamma a fargli vedere cos’era riuscito a fare il papà. Il piccolo quando ha visto il padre in video lo ha subito riconosciuto e si è emozionato (il bimbo non ha ancora compiuto due anni, quindi non in grado di capire cosa sia successo).

