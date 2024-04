VIDEO | Porto di Catania, sbarcano 47 migranti a bordo della Sea Watch 5

Ancora non si conoscono le esatte nazionalità delle 47 persone, ma secondo quanto riferito dagli organi competenti non ci saranno operazioni di segnalamento.

È in corso in queste ore lo sbarco di 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 5 al Molo di Levante del Porto di Catania. I migranti sono stati salvati dalla nave mentre viaggiavano su un gommone nella mattinata di venerdì e il porto del capoluogo etneo era stato assegnato per il loro approdo.

Sbarco avvenuto dopo diverse operazioni di manovra

Lo sbarco è avvenuto dopo alcune operazioni di manovra della nave durate diversi minuti. Sul posto sono presenti i Carabinieri, la Polizia, la Protezione Civile e la Croce Rossa con il personale medico per le consuete operazioni di assistenza.

Ancora non si conoscono le esatte nazionalità delle 47 persone, ma secondo quanto riferito dagli organi competenti non ci saranno operazioni di segnalamento. Sul posto è presente anche un autobus dell’Amts per il trasporto dei migranti nell’hub di via Forcile di San Giuseppe La Rena.