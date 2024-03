VIDEO | Roma, maxi voragine inghiotte due auto al Quadraro

Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui crolla il manto stradale, portando con sé i due veicoli.

Questa notte una voragine si è aperta a Roma, nel quartiere Quadraro, inghiottendo due auto in sosta. Intorno all’una le pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas per chiudere la strada, mettendo in sicurezza la zona interessata.

L’apertura della voragine, di circa 10 metri, ha portato con sé due automobili: una Dacia e una Renault, rimosse dai Vigili del fuoco.

Roma, la voragine al Quadraro: le immagini

Il video della voragine, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, è stato girato dai residenti. Le immagini mostrano chiaramente il momento il cui le due auto sprofondano nella strada. I Vigili del Fuoco hanno recuperato le due vetture grazie al supporto di una gru. I veicoli risultano gravemente danneggiati.

Fonte video: Instagram – Welcome to Favelas

Fonte foto: www.comune.roma.it