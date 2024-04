VIDEO | Texas, cervo entra in una banca sfondando il vetro

Dopo 20 minuti le autorità sono riuscite a far uscire l'animale illeso dall'edificio

Randy Till, amministratore delegato della First Lockhart National Bank in Texas, ha raccontato di aver udito un forte schianto quando il cervo è entrato nella sala comune che fortunatamente in quel momento non era occupata, lo scorso 28 marzo nel primo pomeriggio. L’animale spaventato ha poi scorrazzato per varie aree dell’edificio prima che le autorità intervenissero.

Per l’animale una fuga sicura

La polizia di Lockhart e gli agenti del controllo animali sono riusciti a guidarlo verso l’uscita dopo 20 minuti, garantendone una fuga sicura. Fortunatamente, il cervo è fuggito illeso, lasciando Till sollevato dall’incidente inaspettato ma in definitiva innocuo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI