VIDEO | Trascina il passeggino con lo scooter: scoppia la polemica

E’ diventato in pochissimi giorni virale il video pubblicato su TikTok che immortala una persona, in sella ad uno scooter, circolare per le strade di Avellino spingendo con la mano un passeggino per bambini. È quello che si vede in un filmato realizzato da due automobilisti e che diversi utenti hanno segnalato al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Gesto assurdo, stupido e pericoloso”

“Abbiamo chiesto alla polizia locale che si verifichi quanto viene denunciato nel filmato – dichiara Borrelli – in realtà dalle immagini non si riesce a capire se all’interno del carrozzino ci sia effettivamente un infante o qualcos’altro o se sia vuoto. Resta il gesto assurdo, stupido e pericoloso. Queste persone vanno condannate duramente, sia per le gravi infrazioni al codice della strada che per aver messo in pericolo se stessi e gli altri guidatori”.

