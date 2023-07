Gente che sviene per il caldo su un volo da Malaga a Milano Malpensa: la testimonianza

Delle persone bloccate su un volo per Milano Malpensa da Malaga, dal caldo a bordo alcuni hanno rischiato seriamente. Ritardi non da poco

Il racconto

A testimoniare questa disavventura davvero spiacevole e da quanto sembrerebbe mai vista prima è l’influencer Iconize su TikTok, il quale ha mostrato come alcune persone a bordo del volo da Malaga a Milano con la compagnia Ryanair si siano sentite seriamente male.

Il tutto nascerebbe per un guasto all’aereo che doveva effettuare il viaggio, ma non appena a bordo i passeggeri sono rimasti fermi ad aspettare, intanto il caldo – all’interno non vi era l’aria condizionata funzionante – non lasciava tregua e dal video si vede come si sudava. Molte persone hanno avuto degli svenimenti per via delle condizioni insostenibili.