Tornado nel Milanese, maltempo pazzesco nel Nord Italia

Mentre in Sicilia, e in generale al Centro-Sud, si fanno i conti con il caldo asfissiante, al Nord stanno imperversando i temporali e le temperature si stanno abbassando

Mentre in Sicilia, e in generale al Centro-Sud, si fanno i conti con il caldo asfissiante, al Nord stanno imperversando i temporali e le temperature si stanno abbassando. Tuttavia, come spiegato in queste ore dagli esperti, nelle zone del Nord Italia si tornerà con temperature dentro gli standard della stagione estiva, invece sembrerebbe che per le regioni del Sud il caldo ci sarà per qualche altro giorno.

Il tornado nel Milanese

In Veneto nelle ultime ore, come in Lombardia, si è riversata una forte ondata di maltempo. Nella prima regione sono caduti dal cielo chicchi, anzi, pezzi di grandine di oltre 10 centimetri, infatti si contano centinaia di feriti. Nel Milanese, invece, si è verificato un tornado incredibile, esattamente nella località Cernusco sul Naviglio.