Villarosa, approvato il programma Lavori pubblici 2024/2026

Semaforo verde in Consiglio a Villarosa, con otto voti favorevoli su dodici presenti. Le risorse per il piano superano i 16 milioni di euro e tra gli interventi c’è anche il recupero di villa De Simone

VILLAROSA – Semaforo verde da parte del civico Consesso all’adozione del programma triennale dei Lavori pubblici 2024/2026 e all’elenco annuale dei lavori e al programma triennale di beni e servizi.

A votare favorevolmente sono stati otto consiglieri su dodici presenti in aula. Ad astenersi dalle operazioni di voto sono stati, invece, i consiglieri Alessandro Mario Faraci, Giuliana Maria Ferrara, Giuseppe Fasciana e Stefania Cantella.

Le risorse necessarie per la realizzazione del programma ammontano complessivamente a 16.507.779,76 euro così suddivisi: 5.337.493,00 euro per il primo anno; 6.732,225,76 euro per il secondo anno e 4.438.061,00 euro per il terzo anno.

Ecco gli interventi previsti nel piano triennale dei lavori pubblici

Fra gli interventi da porre in essere da annoverare, fra gli altri, le opere di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale della villa De Simone sita in via Machiavelli e delle strade limitrofe, via Roma, via Alfieri e corso Garibaldi per la promozione dello sport con un progetto denominato “RigenerAzione UrbanSport per un importo di un milione e 500 mila euro; i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente per un importo di 11.774.268,00 euro; la messa in sicurezza e consolidamento dell’area cimiteriale a seguito della frana che ha interessato il muro di recinzione lato sud per un importo di 1.566.637.00 euro.

Durante i lavori il sindaco Francesco Antonio Costanza ha proposto agli intervenuti di approvare un emendamento al programma triennale dei lavori pubblici con acclusi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e il parere del revisore dei conti,

“Nei giorni scorsi – ha detto il responsabile dell’area Tecnica Antonio Faraci, è pervenuta una nota a firma del legale rappresentante della parrocchia Immacolata Concezione, con la quale si trasmetteva il progetto per la realizzazione di un impianto sportivo campo di calcio a tre con annessi spogliatoi nell’area sita tra vìa Trinacria, dell’importo totale di 983.318,93 euro. Ci è stato chiesto di diventare soggetto attuatore del progetto in quanto la struttura sarà messa a disposizione della comunità cittadina. L’inserimento dell’opera nel piano non comporta la sua immediata realizzazione ma se il progetto non sarà inserito non si potrà ottenere il finanziamento da parte della Regione”.

Dopo l’approvazione dell’emendamento, con successiva separata votazione favorevole unanime, la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.