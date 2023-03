Lo scontro tra Tir sulla A18 e la tragedia: Vincenzo Catanese è morto

Il giovane del Catanese era rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla Messina-Catania: comunità a lutto dopo la notizia della morte.

Morto Vincenzo Catanese, il giovane di Ramacca (provincia di Catania) che lo scorso 16 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla A18 Messina-Catania tra Giarre e Fiumefreddo.

L’uomo, 33 anni, lascia la moglie e un figlio.

Incidente su A18, morto Vincenzo Catanese

Non c’è stato nulla da fare, purtroppo, per il 33enne rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla Messina-Catania lo scorso 16 febbraio. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la vittima percorreva il tratto dell’autostrada tra Giarre e Fiumefreddo a bordo di un tir quando improvvisamente il suo mezzo pesante si sarebbe scontrato con un camion.

Il 33enne trasportava delle cassette di plastica contenti frutta. Avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, per ragioni ancora da confermare, invadendo la corsia opposta. Sul posto, dopo il terribile incidente, era intervenuto il personale del 118. Le condizioni di Vincenzo Catanese, trasferito al Trauma Center del Cannizzaro, erano apparse subito gravi: all’ospedale catanese, infatti, il 33enne era arrivato con politraumi e in codice rosso.

L’Amministrazione comunale di Ramacca esprime cordoglio per la morte del giovane padre: “Sono amareggiato e addolorato – dichiara il sindaco Nunzio Vitale – per la perdita di questo ragazzo, che ha perso la vita peraltro mentre spendeva le proprie energie per lavorare. A tutta la famiglia Catanese vanno le mie più sentite condoglianze. La perdita di un giovane è un tragedia che ricade sempre su tutti”.

