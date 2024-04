Vino gratis se non usi il cellulare: l’iniziativa nei ristoranti

Sempre più ristoratori tentano di dissuadere i commensali dall'utilizzo degli smartphone durante pranzi o cene

Un’iniziativa curiosa che sta prendendo sempre più piede nei ristoranti di tutta Italia. Verona, ad esempio, rappresenta soltanto l’ultimo caso in cui i gestori offrono gratuitamente una bottiglia di vino ai clienti chiedendo loro in cambio di lasciare i loro smartphone all’ingresso, chiusi in un cassetto.

I ristoratori non forniscono più la password del wi-fi

Il tutto per godersi la cena e la compagnia dei commensali tornando anche a guardarsi negli occhi. Proprio come si faceva una volta, quando i dispositivi digitali non erano un’appendice del corpo umano. “Tutti a tavola, ma senza cellulare” è ormai uno slogan che prende sempre più piede, all’estero da tempo, ma anche in Italia, da Nord a Sud. E che si trova scritto all’ingresso dei locali o anche in fondo al menù. E lo chef non condivide più nemmeno la password del wi-fi.

