Violenta 18enne e l’abbandona su una panchina: arrestato l’aggressore

Un ragazzo di 23 anni è finito agli arresti domiciliari: è accusato di aver violentato una giovane all'esterno di una discoteca

Un giovane di 23 anni è finito in manette nella giornata di oggi, giovedì 14 marzo, con l’accusa di aver violentato una ragazza di 18 anni all’esterno di una discoteca di Milano. L’episodio risalirebbe allo scorso maggio 2023. La ragazza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si era recata nel locale per trascorrere una serata in compagnia di alcune amiche.

L’uomo l’avrebbe violentata per poi abbandonarla su una panchina

I due si sarebbero conosciuti all’interno del locale, con il 23enne che avrebbe approfittato dello stato psico-fisico della ragazza, alterato dalla assunzione di bevande alcoliche, per poi portarla fuori dalla struttura. L’avrebbe anche caricata di peso a bordo della sua automobile. Si sarebbe poi appartato in un parcheggio e avrebbe obbligato la 18enne a subire atti sessuali. L’avrebbe poi abbandonata, in stato confusionale, su una panchina. Sarebbe riuscita a contattare le sue amiche ed è stata soccorsa.

L’aggressore è agli arresti domiciliari

Le indagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, nonchè attraverso gli accertamenti biologici, per gli inquirenti è stato possibile risalire all’identità dell’uomo. Gli investigatori hanno scoperto che alcune settimane prima era stato segnalato da delle passanti mentre commetteva atti osceni a bordo della propria automobile e sempre all’esterno di una discoteca. Il 23enne è stato rintracciato nella propria abitazione ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI