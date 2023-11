Violenta rissa tra immigrati ad Agrigento, marocchino colpito con una bottiglia

Lanciato l'allarme da alcuni passanti, sul luogo della lite sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo

Violenta rissa tra immigrati in via Atenea ad Agrigento. Ad avere la peggio un 33enne originario del Marocco ma domiciliato in città è stato preso, secondo le prime informazioni, a calpi e pugni e colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

L’intervento dei carabinieri

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul luogo della lite sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato all’ospedale l’uomo ferito. Indagini in corso.