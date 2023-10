Violento nubifragio a Milano nella notte, esonda il Seveso

"Pattuglie della polizia locale hanno chiuso le strade allagate, presenti le squadre di Protezione civile", si legge nell'avviso del Comune

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte Milano. Il Comune su ‘X’ riferisce che “è in corso l’esondazione del Seveso. “Pattuglie della polizia locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto”, si legge nell’avviso del Comune.

Bomba d’acqua ha svagliato la zona nord di Milano

Una bomba d’acqua ha svegliato la zona nord di Milano, le piogge ieri contenute si sono riversate con forza nella notte sulla città e il Seveso ha superato gli argini: l'”esondazione durerà per qualche ora” spiega sui social l’assessore milanese alla Sicurezza Marco Granelli. “Allagati ora anche sottopasso Negrotto e Rubicone. Rubicone è poco e contiamo di riaprire a breve. Lambro alto ma non esondazione. Evacuate comunità” scrive un’ora fa, mentre le precipitazioni non si fermano. Intorno alle 6.30 il fiume Seveso ha toccato i 2,92 metri a Cesano Maderno, 2,41 a Palazzolo, 2,70 metri a Ornato, per toccare i 3,07 a Valfurva. Osservato speciale anche il Lambro che nel quartiere Feltre segna 2,44 metri e 1,04 metri invece a Peregallo.