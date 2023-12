Violento scontro frontale sulla provinciale Comiso-Chiaramonte, cinque feriti

Lanciato l'allarme, sul luogo del sinistro sono intevenuti i vigili del fuoco per soccorere i feriti, trasportati in ospedale a Vittoria

Violento scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 7 Comiso-Chiaramonte. Per cause ancora da chiarire, all’altezza del chilometro 1,400, due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui due bambini.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono intevenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 per soccorere i cinque feriti, trasportati in ospedale a Vittoria. Presenti gli agenti della polizia locale per i rilievi. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.