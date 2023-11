Vittoria, nasce una nuova scuola dell’infanzia

Nei pressi dell’istituto Pappalardo, sui terreni dell’ex mercato ortofrutticolo, nuovo polo didattico per bambini dai due ai cinque anni, grazie ai fondi del Pnrr. L’assessore Nicastro: “Edificio d’avanguardia con spazi verdi”

VITTORIA – Una nuova scuola dell’infanzia vedrà presto la luce a Vittoria. Il comune ha infatti aggiudicato i lavori per la sua costruzione, con una apposita determina, attraverso una procedura aperta di appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

In base a questa tipologia della procedura, sarà la ditta stessa a procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva oltre che ai lavori veri e propri. A darne comunicazione è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, con riferimento alla concretizzazione dell’iter di un finanziamento che era stato annunciato poco meno di un anno fa.

“Oggi siamo soddisfatti, assieme al sindaco Francesco Aiello – ha sottolineato Nicastro – di poter comunicare che quello stesso iter è andato avanti e che le somme ottenute attraverso il Pnrr missione 4 componente 1-investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’, sono state aggiudicate. L’edificio sorgerà nei pressi della scuola Pappalardo e, in particolare, sui terreni del vecchio mercato ortofrutticolo. Questa è la più evidente conferma che l’Amministrazione comunale continua a lavorare, che l’assessore ai lavori pubblici quello che anticipa, alla fine mantiene. E, quindi, dalle parole, come ci piace fare, siamo passati ai fatti”.

La scuola ospiterà tre sezioni dedicate all’infanzia

La scuola è stata pensata per ospitare tre sezioni dedicate all’infanzia. “Il progetto – ha aggiunto l’assessore Nicastro – contempla una sezione per i bambini di età tra i 3 e i 5 anni, un’altra la sezione ‘primavera’ che sarà dedicata ai bambini dai due ai tre anni e poi ci sarà un’altra sezione ancora. Prevista la possibilità di ospitare circa cento bambini. Il progetto prevede la creazione di un edificio che sarà poi circondato da un’area multifunzionale. Le zone esterne saranno sistemate con piante autoctone e quindi ci sarà una piantumazione di alberi, ci saranno le siepi e tutto il verde attrezzato del caso. Nella progettazione ci sono poi anche percorsi interni ed esterni per fornire una maggiore attenzione agli spazi e garantire una ottima accessibilità, soprattutto alle persone che hanno una ridotta capacità motoria. Altre aree esterne saranno dedicate ai momenti di attesa dei genitori oltre a potere pensare di sviluppare, nel sito in questione, delle attività ludico didattiche. All’interno è stato dato ampio spazio alla necessità di potere contare su infissi isolanti”.

Accorgimenti per l’efficientamento energetico

Nel progetto sono stati inseriti anche diversi accorgimenti per l’efficientamento energetico, in modo da realizzare una struttura all’avanguardia. “Vale la pena di sottolineare che da più di trent’anni nella città di Vittoria mancavano delle nuove strutture scolastiche – ha continuato l’assessore Nicastro – Questa è una prima risposta per la città. Non ci sono dubbi sul fatto che continuiamo a lavorare e lo testimonia l’andamento della procedura di questo e di altri iter che il Comune ha curato nel corso di tutti questi mesi. Insomma, è la conferma che l’ente municipale di palazzo Iacono non ha perso i fondi del Pnrr. Risposte puntuali arrivano dalla nostra amministrazione rispetto ai temi che di volta in volta sono posti”.