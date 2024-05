Vittoria, un nuovo progetto per la raccolta Raee

L’Amministrazione comunale ha intercettato un bando per il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’assessore Avola: “I cittadini potranno consegnare i rifiuti gratuitamente”

VITTORIA – La tecnologia ha ormai invaso completamente le nostre vite. I prodotti elettronici ci circondano in qualsiasi momento della giornata, a lavoro, a scuola, quando ci vogliamo rilassare, mentre ci spostiamo da un luogo all’altro, mentre mangiamo. Questi prodotti, per quanto migliorino le nostra vita quotidiana e nonostante siano sempre più performanti e utili, tendono a durare sempre meno. O meglio, il progresso tecnologico viaggia a una velocità tale, da rendere questi oggetti obsoleti a pochi anni dall’acquisto. E quando decidiamo che è arrivato il momento di disfarcene, diventano a tutti gli effetti dei Raee, ossia Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Raee, perché è importante riciclarli?

“Vittoria è sulla buona strada” è il progetto che l’amministrazione comunale di Vittoria sta avviando in città con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una raccolta differenziata più sostenibile e rispettosa nei confronti dell’ambiente. Il progetto è mirato a implementare e potenziare la raccolta e il riciclo dei Raee. Ma perché è importante riciclarli? I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi.

Si tratta di un progetto che coinvolge l’intera città con un’azione di sensibilizzazione importante verso le giovani generazioni, maggiormente più a contatto con micro Raee come telefonini, tablet etc. “Siamo riusciti ad intercettare un bando tramite il consorzio Raee per l’implementazione e il potenziamento della micro-raccolta del rifiuto Raee (R4, R5 e toner)”, ha detto Salvatore Avola, assessore con delega all’ecologia del Comune di Vittoria.

Un progetto a Vittoria per sensibilizzare l’opnione pubblica

Il progetto, in sintesi, prevede: postazioni di conferimento fisse mediante la predisposizione di piccole Isole Ecologiche Didattiche per la micro-raccolta Raee gruppo R4, R5 e Toner in tutte le scuole di Vittoria e Scoglitti; installazione di un Eco-compattatore Raee R4 per la micro-raccolta di piccoli apparecchi elettronici domestici (Paed) nei pressi del piazzale Cesare De Bus – Giardini Baden Powel. Inoltre, prevede il conferimento presso l’isola ecologica di via Virgilio Lavore già predisposta per il conferimento da parte dei cittadini per tutti i rifiuti Raee; micro-raccolta itinerante di una Apecar dei rifiuti Raee tipo R4, R5 e toner. Il conferimento alla postazione mobile Apecar è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti. Il mezzo con cadenza settimanale e in precise fasce orarie che verranno opportunamente comunicate tramite social e sito web, sosterà in punti specifici della città (Vittoria e Scoglitti), dove i cittadini potranno conferire i Raee senza prenotarsi preventivamente o tramite segnalazione su numero WhatsApp.

“Grazie al contributo finanziario del consorzio Raee – ha aggiunto Avola – stiamo intensificando il lavoro e gli sforzi per promuoverne il riciclo mediante l’acquisto di mezzi, attrezzature e campagna di informazione, al fine di garantire ai cittadini la possibilità di consegnare gratuitamente i propri rifiuti elettronici, divisi per raggruppamento ed in conformità alla normativa vigente in materia”.

Il progetto sarà presentato alle scuole cittadine per sensibilizzare gli alunni a un corretto conferimento e riciclo dei Raee. Sicuramente un ottimo strumento per cercare di fronteggiare l’annoso problema di chi abbandona i rifiuti per strada o nei terreni, creando delle vere e proprie discariche abusive.