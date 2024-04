Vittoria, rissa in piazza Manin finisce a coltellate: ferito un algerino

Un algerino di trentaquattro anni è finito nel mirino di un gruppo di magrebini che ha seminato il caos nella zona centrale della cittadina.

Brutto episodio di violenza in piazza Manin a Vittoria: nel corso di una rissa un uomo è stato accoltellato. Si tratta di un algerino di trentaquattro anni, finito nel mirino di un gruppo di magrebini che ha seminato il caos nella zona centrale della cittadina. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati dalle urla che arrivavano dalla strada. Sul posto sono così arrivate le volanti della polizia che sono subito riusciti a bloccare tre delle persone coinvolte, due tunisini di trentaquattro e trentuno anni e un altro algerino di trentuno.

Il ferito non è ancora in pericolo di vita

Altri soggetti (attualmente ricercati) sarebbero stati coinvolti nella rissa, salvo poi fuggire alla vista degli agenti. Nel frattempo, in piazza Manin sono arrivati anche i sanitari del 118 per soccorrere il ferito. È stato trasportato al pronto soccorso: sottoposto alle cure mediche, le sue condiziioni non sarebbero preoccupanti. In base alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, a colpire la vittima sarebbe stato il tunisino trentaquattrenne. Per lui è scattato l’arresto, mentre gli altri due uomini sono stati denunciati a piede libero.