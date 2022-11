“Viva Rai2”: Fiorello scalda i motori tra Salvini, Vasco e Sanremo

Fiorello scalda i motori in vista dell'approdo di 'Viva Rai2' sulla seconda rete Rai dal 5 dicembr. Oospite della prima puntata Amadeus

Matteo Salvini, ingaggiato suo malgrado per cantare la sigla (“Ve lo posso dire da migrante? Ve lo posso dire da Ponte sullo Stretto? Ve lo posso dire da padre, da zio, da cognato? Evviva Rai2, Viva Rai2!”, gli fa dire lo showman), lo stornello di Vasco (con ‘Un senso’ trasformata in ‘Daje de tacco e daje de punta’, in occasione della trasferta romana del Blasco) e l’ironia su Sanremo (“quest’anno i giochi sono fatti ma l’hanno prossimo vado anche io a cantare”). Fiorello scalda i motori su Instagram e RaiPlay, in vista dell’approdo di ‘Viva Rai2’ sulla seconda rete rai dal 5 dicembre (ospite della prima puntata sarà proprio il conduttore e direttore del festival Amadeus).

Nella puntata di oggi, Fiorello ha deciso anche di “mettere la faccia” (chiedendo a Biggio di riprenderlo) sulla reprimenda alle parole dell’ambasciatore del Qatar contro i gay, stracciando in diretta una pagina di giornale con il titolo “i gay sono malati di mente”.