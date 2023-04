Volontari ripuliscono Alcamo Marina

Vetro, lattine, plastica: nuova vita al tratto di spiaggia e dello spazio antistante in zona Battigia, al centro dell’iniziativa promossa da ambientalisti

ALCAMO (TP) – Si è svolta ad Alcamo Marina, un’iniziativa per la pulizia del tratto di spiaggia e dello spazio antistante in zona Battigia, a cura della Fidapa sezione di Alcamo, di Plasticfree, di FareAmbiente, di AMI, Ambiente Mare Italia, in collaborazione con il comune di Alcamo e con il Liceo Statale Fazio Allmayer.

Sono stati i ragazzi che, animanti di buona volontà, hanno ripulito la zona della Battigia, raccogliendo vetro, lattine e plastica.

Dichiara l’assessore alle politiche e ai servizi ambientali Alberto Donato che si è recato sul posto: “Abbiamo voluto contribuire all’iniziativa, proprio all’indomani della Pasquetta quando sono in maggiore quantità i rifiuti abbandonati, mettendo a disposizione degli studenti sacchetti, guanti e il pullmino Scuolabus per raggiugere Alcamo Marina”.

L’assessore Donato ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale: “Non ci stancheremo mai di ripetere che la pulizia, il rispetto dell’ambiente riguardano tutti e dipendono da ognuno di noi. La Terra, come dice il nome della manifestazione è la “nostra casa” e non possiamo permetterci di offenderla con comportamenti spesso incivili e gratuiti”.