Il vulcano spara fulmini in cielo in Guatemala, il fenomeno naturale è stupefacente

Arrivano immagini allucinanti dal Guatemala. Quando la natura decide di mostrare tutta la sua maestosità e bellezza il risultato è sempre superlativo. In questi giorni è stato immortalato un vulcano in Centro America, precisamente in Guatemala, che lanciava fulmini in cielo nel pieno della notte e durante una fitta pioggia.

Perché i fulmini dal vulcano?

Il tutto ha regalato delle immagini mozzafiato, come si può vedere dal video. Il vulcano che regala questo spettacolo è il Volcán de Agua che è alto più di tremila metri.

I fulmini che vengono sparati dal vulcano sono un fenomeno abbastanza comune che però non ha una spiegazione precisa ancora, comunque il tutto dovrebbe avvenire poiché alcune sostanze vengono espulse dal vulcano, nel corso di un’eruzione, in modo improvviso e aggressivo, così l’incontro di sostanze provenienti dall’interno a contatto con l’esterno causano il fenomeno dei fulmini.

Fonte video: TikTok