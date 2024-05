Yemen, un gruppo di 15 italiani bloccato nell’isola di Socotra a causa della guerra civile

Attiva da diverse ore la diplomazia della Farnesina che, in contatto con i turisti coinvolti e con le famiglie dei diretti interessati, sta provando a sbloccare la situazione e far rientrare le persone rimaste bloccate

Partito da Abu Dhabi nelle scorse ore, un gruppo di 15 italiani è rimasto bloccato sull’isola di Socotra, nello Yemen. Tutto ciò a causa della guerra civile in atto nel luogo, con la Farnesina che si sta occupando del rientro dei connazionali. Come spiegato, però, era fortemente sconsigliato viaggiare su questa tappa in questo periodo.

Gruppo di 15 italiani bloccati a Socotra, nello Yemen

Nonostante il forte consiglio delle autorità a non viaggiare verso lo Yemen in questo periodo, un gruppo di 15 italiani è arrivato nei giorni scorsi sull’isola di Socotra. Lì – dove è assente il consolato italiano ormai dal febbraio del 2015 – i viaggiatori sono rimasti bloccati a causa della guerra civile, fattore che impedisce loro di fare rientro in casa. Attiva da diverse ore la diplomazia della Farnesina che, in contatto con i turisti coinvolti e con le famiglie dei diretti interessati, sta provando a sbloccare la situazione e far rientrare le 15 persone in Italia.

Si lavora per i collegamenti aerei

Come ricostruito in queste ore, l’ambasciata italiana di Abu Dhabi è inoltre in stretto contatto con la compagnia aerea dedicata per assicurare la ripresa dei collegamenti aerei. Secondo diversi media nazionali, questo dovrebbe avvenire nella giornata di domenica 5 maggio.