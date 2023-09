Sangue in via Pergusa, 55enne accoltellato dopo lite tra fratelli: è in gravi condizioni

Momenti di paura a Gela, dove un 55enne è stato vittima di un accoltellamento per mano del fratello. Si cerca l'aggressore.

Un uomo di 55 anni è stato ferito a Gela, in provincia di Caltanissetta, a seguito di una lite tra fratelli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la persona offesa sarebbe stata raggiunta da delle coltellate in via Pergusa, nel quartiere “Carrubbazza”, per motivi ancora da comprendere.

La ricostruzione dell’accoltellamento

A quanto pare, tra i due sarebbe scoppiata un’accesa discussione e, a un certo punto, uno dei contendenti avrebbe tirato fuori la lama, scagliandosi contro il fratello e colpendolo al torace e alla gola.

L’aggressore sarebbe fuggito via dopo la colluttazione, mentre il 55enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Le ricerche dell’aggressore

Fortunatamente, nonostante le condizioni serie, non si troverebbe in pericolo di vita. I medici continuano a monitorare costantemente i suoi parametri. Frattanto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a rintracciare il fratello e comprendere meglio le motivazioni che hanno portato all’aggressione.