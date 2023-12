56enne travolto e ucciso sulle strisce: caccia al pirata in fuga

Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare l'uomo alla guida dei veicolo che ha investito il pedone

Un 56enne è stato travolto e ucciso da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cassia 1821, a Roma. L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 7. Il furgone non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato la sua corsa in direzione Viterbo.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione La Storta e del Nucleo Radiomobile della compagnia Cassia per rintracciare l’uomo alla guida.