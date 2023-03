A19 chiusa di notte… ma solo per 10 minuti: ecco perché

Un disagio "lampo" per gli utenti della Palermo-Catania: l'avviso Anas.

Piccolo (ma temporaneo) “inconveniente” per gli utenti dell’autostrada A19 Palermo-Catania: un breve tratto rimarrà chiuso per 10 minuti per permettere un intervento del personale Enel.

Ecco la comunicazione Anas con tutte le informazioni utili.

A19 chiusa per 10 minuti, 22 marzo 2023

“Tra le ore 6 e le ore 6.10 di mercoledì 22 marzo, l’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa per dieci minuti, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale. Il provvedimento è necessario per consentire a Enel la sostituzione di un cavo, in attraversamento aereo della sede autostradale, in prossimità del km 32,500″.

La proposta di un commissario

Nel frattempo, in Sicilia si continua a parlare della situazione delle principali infrastrutture e delle autostrade in particolare. Negli scorsi giorni, sul caso A19 – per la quale esisterebbe già un vero e proprio “piano di ammodernamento” – il governatore Schifani ha esposto l’idea di chiedere una figura commissariale per monitorare lo svolgimento dei lavori al fine di rendere più veloce ed efficiente il miglioramento delle condizioni della Palermo-Catania.

