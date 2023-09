Abbandono scolastico e povertà educativa: Sicilia, non è una regione per giovani

La denatalità e l'assenza di popolazione giovane, ha iniziato a colpire le aziende.

Meno figli, meno lavoro. Secondo quanto ricostruito da AdnKronos, la denatalità ha iniziato a colpire le aziende che non riescono a trovare personale.

Giovani e lavoro: la fotografia di Cgia

Sarebbe di quasi un milione il numero dei giovani compresi tra i 15 e i 34 anni in meno negli ultimi 10 anni e le previsioni non sono certo confortanti, considerato che, nel primo quadrimestre del 2023, le nascite sono scese dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2022, anno che peraltro ha segnato il record minimo di nati in Italia: 393mila, per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 400mila anni. E’ la Cgia a lanciare l’allarme, citando le ‘Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027).

I numeri al sud e in Sicilia

Negli ultimi 10 anni, sottolinea l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, gli under 34 sono diminuiti soprattutto nel Mezzogiorno, con un -15,1% e 762 mila unità in meno. La Sicilia non fa eccezione: sull’Isola i “giovani” sono diminuito del 15.3%. Una percentuale alta, sebbene meno di Sardegna e Calabria, che sfiorano il 20%, ma anche Molise e Basilicata, rispettivamente con -17,5% e -16,8%.

Nel Sud pesa la povertà educativa

A pesare sul Mezzogiorno sarebbe l’alto livello di povertà educativa nonché la distanza tra sistema formativo e mondo del lavoro, le alte percentuali di abbandono scolastico e l’elevato numero di Neet, giovani che non studiano e non lavorano.

Il trend demografico non lascia ben sperare

Il trend demografico in sostanza peggiorerà lo shortage gap: aumenteranno i flussi pensionistici mentre allo stesso tempo si ridurranno le persone in età lavorativa che dovrebbero sostituire quelle in uscita. L’Istat stima che fino al 2030 la popolazione di 18-58enni diminuirà ad un tasso dell’1% annuo.