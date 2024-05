Aboca alla ricerca di personale, come candidarsi

Spesso vengono offerte posizioni per una vasta gamma di profili

Oggi, Aboca non è solo un punto di riferimento nel campo della salute naturale, ma anche un luogo di crescita professionale e personale. Con l’espansione continua e la ricerca costante di nuovi talenti, il Gruppo offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro, per giovani appassionati e professionisti esperti, in un ambiente che promuove l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno verso il benessere comune.

Aboca, profili e requisiti ricercati

Le opportunità in Aboca variano in base alle esigenze aziendali e alla crescita continua del gruppo. Spesso vengono offerte posizioni per una vasta gamma di profili, dai giovani talenti ai professionisti con esperienza nei settori della ricerca scientifica, produzione, marketing, vendite, gestione della salute e molto altro.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito web. Lì si può trovare l’elenco delle posizioni aperte e i dettagli su come inviare il tuo curriculum.

