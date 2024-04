Accende l’auto e scoppia incendio: due giovani finiscono in ospedale

Un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti dopo lo scoppio di un incendio nell'auto causato da un guasto meccanico

Attimi di terrore per due ragazzi a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Ieri mattina, infatti, la loro auto ha preso fuoco non appena hanno girato la chiave per avviarla. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I due, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 26, sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale con l’elisoccorso, ma per fortuna le loro condizioni non sembrano gravi.

Fiamme causate probabilmente da un guasto meccanico

Su cosa abbia scatenato le fiamme stanno indagando i carabinieri. L’ipotesi più probabile è che l’esplosione sia stata innescata da un guasto meccanico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI