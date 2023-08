Adrano, scappa sui tetti, cade e fa un volo di 10 metri: “Pensavo di essere ucciso”

Incredibile disavventura per un ragazzo di 22 anni ad Adrano: è precipitato dal tetto per fuggire a dei malviventi entrati in casa

Una notte da incubo quella vissuta da un giovane 22enne ad Adrano, nel Catanese.

Il ragazzo, infatti, è rimasto ferito agli arti inferiori con fratture, a seguito di una caduta da un’altezza di circa 10 metri, avvenuta mentre si trovava sui tetti delle abitazioni.

Il racconto: “Stavo scappando da dei malviventi entrati in casa, temevo di essere ucciso”

Il giovane ha raccontato alle autorità che stava cercando di sfuggire a delle persone che erano entrate nella sua casa, spiegando di aver temuto per la sua vita e di aver pensato che potessero ucciderlo.

L’indagine è condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale.

Secondo il racconto dell’uomo, come detto, intorno alle 2 di notte degli individui sconosciuti sarebbero entrati nella sua abitazione: preso dal panico, ha deciso così di scappare sul tetto.

La caduta e il volo di 10 metri

Durante la fuga è precipitato nel terrazzo di una delle case. Non riuscendo più a spostarsi a causa delle ferite riportate, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il malcapitato.

Gli operatori hanno messo una imbracatura al ferito per sollevarlo dalla sua posizione per poi affidarli ai medici del servizio 118.