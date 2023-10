Rallentamenti all’aeroporto di Catania, 5 voli dirottati a Palermo: l’elenco

Problemi stamattina all'aeroporto di Catania, alcuni voli sono stati dirottati a Palermo. Ecco la situazione attuale.

Alcuni voli sono stati dirottati nelle prime ore della mattinata di oggi dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania verso l’aerostazione “Falcone e Borsellino” di Palermo.

Aeroporto di Catania, cos’è successo

Così come riportato in mattinata dai colleghi di RaiNews, la decisione di indirizzare alcuni voli dall’altra parte della Sicilia sarebbe stata assunta a seguito di alcuni rallentamenti registrati in pista generati da un inconveniente a bordo di un Boeing di Ryanair e diretto a Bologna.

L’aereo è stato quindi costretto a rimanere a terra e, pertanto, si sono attivate le procedure per rimuovere il velivolo dalla pista e spingerlo verso il piazzale di sosta. L’operazione è durata tre quarti d’ora circa, con il traffico aereo su Catania che è ripreso regolarmente nei minuti successivi.

I voli dirottati a Palermo

L’aeroporto di Palermo, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso noti i voli che sono stati diretti ai piedi di Monte Pellegrino, con provenienza dal capoluogo etneo.

Si tratta dei seguenti voli: TK1393 IST/CTA 09.15, EC3535 MXP/CTA 09.20, W61453 WAW/CTA 09.20, OS0489 VIE/CTA 09.25 e EC4569 CDG/CTA 09.25. Sono stati dirottati a Lamezia Terme, invece, i voli FR2179 e FR2706.