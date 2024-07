Agenzia delle Entrate, l’elenco delle lauree per essere assunti: quali servono

Ecco quali titoli di laurea sono richiesti per poter ottenere un posto di lavoro all'interno dell'Agenzia delle Entrate

Sogni di ottenere il posto fisso e lavorare all’interno dell’Agenzia delle Entrate? Ebbene, per potere partecipare ad un concorso e sperare di ottenere un posto all’AdE requisito inderogabile è il possesso del titolo di laurea.

Ma quali studi e quali lauree sono richieste per lavorare all’Agenzia delle Entrate? Andiamo a scoprirlo insieme.

Le lauree richieste all’Agenzia delle Entrate

Questo l’elenco delle lauree richieste per lavorare in Agenzia delle Entrate:

diploma di laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica, discipline economiche e sociali, scienze economiche, statistiche e sociali,

giurisprudenza, scienze politiche o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall’art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto n. 509/1999.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra

indicate.

