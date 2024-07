Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: i bandi previsti per 2.600 assunzioni

Le nuove procedure concorsuali mirano al reclutamento di dirigenti, funzionari e assistenti, coinvolgendo diplomati e laureati.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha l’autorizzazione per effettuare oltre 2.600 assunzioni entro il 2024, attraverso nuovi concorsi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le nuove procedure concorsuali mirano al reclutamento di dirigenti, funzionari e assistenti, coinvolgendo diplomati e laureati.

Concorsi Agenzia delle Dogane 2024: i dettagli

Come precedentemente accennato, sono diverse le possibilità di assunzione con i concorsi dell’Agenzia delle Dogane nel 2024. Ad esempio, il concorso Agenzia delle Dogane 2024 per 564 funzionari è già stato bandito, con scadenza il giorno 12 marzo. I posti messi a bando erano in tal modo suddivisi:

487 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario, di cui 13 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano.

5 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione).

72 unità da inquadrare nella famiglia professionale di Funzionario Tecnico Professionale, di cui 1 riservata alla Provincia Autonoma di Bolzano​​.

Altri bandi seguiranno nei prossimi mesi, alcuni tramite lo scorrimento delle graduatorie di selezioni in corso. I bandi programmati nel 2024 includono:

32 unità di personale dirigenziale,

564 unità di personale Area Funzionari,

170 unità di personale Area Assistenti.

I bandi per il 2025 e il 2026

Ovviamente, sono previsti altri bandi di concorso dell’Agenzia delle Dogane per il prossimo biennio. Per il 2025, sono previsti:

11 dirigenti di seconda fascia,

100 unità di personale Area Funzionari,

277 unità di personale Area Assistenti.

Nel 2026, invece, si prevedono:

200 funzionari,

250 assistenti.

Il reclutamento avverrà tramite concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie e altri strumenti ordinamentali.