Preso a colpi di catena per aver difeso un povero cane, animalista aggredito nel Palermitano

Episodio di violenza a Monreale, vittima l'attivista Piero Faraci: tanti i messaggi di solidarietà.

Terribile episodio di violenza ai danni dell’attivista e animalista Piero Faraci, vittima di una brutale aggressione a Monreale (in provincia di Palermo) nelle scorse ore.

Tanta la solidarietà da parte degli amici, degli amanti degli amici a quattro zampe e dei “colleghi” dell’associazione Humanitas, in prima linea per la difesa degli animali.

Aggressione ad animalista a Monreale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel pomeriggio del 23 agosto, Piero Faraci sarebbe stato aggredito a colpi di catene nei pressi di un’abitazione del centro storico di Monreale. Il tutto per aver chiesto al padrone di un povero cucciolo – a quanto pare lasciato tutto il giorno sotto il sole e legato a una ringhiera con una corda molto corta – di mettere almeno un laccio più lungo per garantire al cane la possibilità di spostarsi in maggiore libertà e mettersi all’ombra.

In seguito alla violenta aggressione, l’animalista sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale. Fortunatamente, però, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Nelle scorse ore, sui suoi profili social, ha scritto: “Buonanotte a tutti i miei amici e la mia famiglia, che sono stati solidali per ciò che mi è accaduto. Sto bene e ringrazio Dio per tutto“.

Immagine di repertorio