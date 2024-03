Agguato in strada, preso a colpi di pistola alle gambe: grave 39enne

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo di 39 anni è stato vittima di un agguato venendo ferito al bacino e alle gambe

Agguato per strada in serata nel centro di Varese. Un uomo di 39 anni è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco. Il 39enne è stato colpito al bacino e a una gamba: trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe ritenuto in imminente pericolo di vita.

Via alle indagini

Le autorità, giunte immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini. Ancora poco chiare le dinamiche dell’agguato. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dell’aggressore.

