Adolescente aggredito e rapinato in strada per un “bottino” di appena 10 euro

Un episodio di micro-criminalità ad Agrigento, dove un ragazzo sarebbe stato ripetutamente strattonato con violenza per un misero bottino.

Momenti di terrore per un adolescente, un ragazzo di appena 15 anni, aggredito e rapinato lungo via Empedocle ad Agrigento.

L’episodio si è verificato la scorsa domenica, di sera, e al momento sono in corso le indagini sul caso.

Adolescente aggredito e rapinato ad Agrigento: la storia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un malvivente solitario avrebbe fermato il 15enne – che passeggiava in pieno centro, lungo via Empedocle – e lo avrebbe strattonato ripetutamente per farsi consegnare tutto ciò che aveva. Una brutta aggressione per ottenere un “bottino” da appena 10 euro.

Fortunatamente, sembra che il ragazzo non abbia riportato ferite. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso sull’episodio di micro-criminalità per identificare il responsabile del gesto.

Immagine di repertorio