Agrigento: prestava denaro con interessi del 112%, arrestato per usura ed estorsione

L'indagato avrebbe terrorizzato e soggiogato le sue vittime

Prestava denaro e in cambio chiedeva tassi di interesse sino al 112% al mese. Con l’accusa di usura ed estorsione un uomo di 44 anni, residente a Canicattì, disoccupato e percettore di reddito di cittadinanza, è stato arrestato dalla polizia di Agrigento. Dal dicembre 2022 avrebbe prestato somme di denaro alle sue vittime soggiogandole e terrorizandole. Dopodichè aveva chiesto interessi mensili pari circa al 112%.

Sospeso reddito di cittadinanza

In un caso è persino giunto a sottrarre ad una di loro la carta bancomat per prelevare direttamente le cifre pretese a titolo di restituzione del prestito concesso. L’uomo, a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della installazione del braccialetto elettronico. Sequestrati anche documenti e denaro che potrebbero essere pertinenti ai reati.