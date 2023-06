Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi a Noto

L'ex compagna di Gigi Buffon Alena Seredova ha detto sì all'imprenditore torinese: le nozze si sono svolte a Noto

Alena Seredova ha detto sì. La modella si è sposata a Noto con Alessandro Nasi con cui fa coppia da 8 anni e da cui ha avuto nel 2020 la figlia Vivienne Charlotte .

La cerimonia è stata preceduta la sera prima da una bellissima festa con tanti ospiti, poi sveglia all’alba per le nozze. Il tutto in Sicilia, com’era avvenuto per Fedez e Chiara Ferragni ben 4 anni fa.

Marito e moglie dopo il sì hanno sfilato per le strade della città siciliana a bordo di una Cinquecento bianca: i due si scambiano un bacio dolcissimo a favore di flash e al dito di lei si vede brillare la fede.