Ultimo giorno di febbraio con allerta meteo in Sicilia: le previsioni

Freddo, nuvole e possibili temporali in tutta la Sicilia nella giornata del 28 febbraio 2023: diramata allerta gialla.

Torna l’allerta meteo per maltempo in Sicilia, ma per fortuna “soltanto” gialla: ecco le previsioni per la giornata di martedì 28 febbraio 2023.

Come già anticipato negli scorsi giorni, la fine di febbraio sull’isola sarà segnata da nuvoloni grigi, freddo e qualche temporale. Il maltempo colpirà anche altre regioni italiane, soprattutto al Sud. La speranza, naturalmente, è che non si replichino le situazioni d’emergenza già affrontate dalla Sicilia orientale lo scorso 9 e 10 febbraio.

Meteo Sicilia, allerta gialla per il 28 febbraio

Nel bollettino quotidiano per il rischio idrogeologico e idrico, la Protezione Civile della Regione Siciliana lancia un’allerta gialla per possibili rovesci e temporali. Si tratta del livello di allarme più basso (dopo quello verde, che indica assenza di fattori preoccupanti).

Tuttavia, specifica la Protezione civile nella sezione “Avvertenze” della nota, “le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni

meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale. In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d’acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all’interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia”.

Le piogge potrebbero interessare localmente tutta l’Isola, anche se si prevedono più precipitazioni nella zona centro-settentrionale della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, secondo le previsioni meteo, queste saranno in calo rispetto agli scorsi giorni ma comunque nella media stagionale. In alcune città, come Messina, Catania e Siracusa, nelle ore più calde si potranno raggiungere perfino i 18-19 gradi. I venti saranno moderati.

Immagine di repertorio