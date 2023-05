Sicilia, torna l’allerta meteo per maltempo: le previsioni di sabato 20 maggio

Venti forti e nuovi temporali, tocca alla Sicilia orientale fare i conti con il maltempo: le previsioni per sabato 20 maggio.

Continua il maltempo in Sicilia, in questo maggio decisamente “anomalo” sul fronte del tempo atmosferico. Per la giornata di sabato 20 maggio 2023, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per rischio idrico e idrogeologico valido per tutta l’isola.

La situazione peggiore nel settore orientale della Sicilia (Messina, Catania e Siracusa), dove sarà in vigore l’allerta arancione.

Allerta meteo arancione in Sicilia, le previsioni del 20 maggio

Secondo quanto previsto dal bollettino diramato dalla Protezione Civile, per la giornata di sabato 20 maggio l’allerta sarà arancione per le province di Messina, Catania e Siracusa. Si prevedono quindi temporali e piogge, anche localmente intense. Non si tratta, però, di allerta rossa (come quella che invece ha interessato, pochi giorni fa, il settore occidentale dell’Isola).

Nel resto dell’Isola l’allerta sarà gialla, con possibili temporali in tutte le aree. Le temperature si manterranno nelle medie stagionali, con picchi di 20-25 gradi a Ragusa e ad Agrigento in particolare. I venti, invece, saranno molto forti, soprattutto nel settore orientale della Sicilia.

Scuole chiuse?

Al momento, essendo l’allerta meteo arancione e non rossa, non si prevede la chiusura delle scuole per la giornata di sabato 20 maggio. Non si escludono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Nel frattempo, però, il Comune di Catania ha annunciato nelle scorse ore l’annullamento – causa maltempo – del Lungomare Fest previsto per questo fine settimana.

